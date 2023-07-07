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07 июля, 22:15

Происшествия

Спасатели ищут последнего пропавшего туриста из группы сплавлявшихся в Бурятии

Спасатели ищут последнего пропавшего туриста из группы сплавлявшихся в Бурятии

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Спасатели ищут последнего пропавшего туриста из группы сплавлявшихся в Бурятии. Местность обследуют с земли и с воздуха в довольно сложных погодных условиях.

МЧС опубликовало кадры эвакуации уже спасенных участников группы. Экипаж Ми-8 заметил сигнальную ракету, после чего к людям направили пешую бригаду. Приземлиться вертолет не смог, поэтому пострадавших подняли на борт с помощью тросов.

Само ЧП произошло 6 июля – группа из Новосибирска сплавлялась по реке Снежная, их конечной точкой должен был стать Байкал. Но из-за сильного течения катамараны перевернулись. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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