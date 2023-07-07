Двух пропавших в Бурятии туристов нашли живыми

Двое из пяти пропавших в Бурятии туристов найдены живыми. Их обнаружил экипаж вертолета Ми-8, который проводил разведку местности с воздуха.

ЧП произошло 6 июля – группа из Новосибирска сплавлялась по реке Снежная, их конечной точкой должен был стать Байкал. Но из-за сильного течения катамараны перевернулись, в воде оказались восемь человек. Выбраться на берег самостоятельно смогли только трое. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.