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Происшествия

ФСБ задержала агента украинской разведки, подорвавшего железнодорожные пути в Крыму

ФСБ задержала агента украинской разведки, подорвавшего железнодорожные пути в Крыму

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ФСБ задержала в Симферополе агента украинской разведки, который подорвал железнодорожные пути в Крыму. Он сделал это в Бахчисарайском районе 23 февраля. По словам оперативников, мужчина во всем признался.

В результате подрыва было временно остановлено движение электричек и поездов. По факту возбуждено уголовное дело по статье "Диверсия". Мужчину арестовали. Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. Оперативники проверяют его причастность к другим преступлениям на территории России.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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