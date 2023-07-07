ФСБ задержала агента украинской разведки, подорвавшего железнодорожные пути в Крыму

ФСБ задержала в Симферополе агента украинской разведки, который подорвал железнодорожные пути в Крыму. Он сделал это в Бахчисарайском районе 23 февраля. По словам оперативников, мужчина во всем признался.

В результате подрыва было временно остановлено движение электричек и поездов. По факту возбуждено уголовное дело по статье "Диверсия". Мужчину арестовали. Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. Оперативники проверяют его причастность к другим преступлениям на территории России.

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