Спасатели нашли двух туристов, пропавших при сплаве в Бурятии

В Бурятии нашли живыми двоих туристов из пропавшей новосибирской группы, их обнаружил экипаж спасательного вертолета. В данный момент к потерпевшим пробивается пешая бригада МЧС.

Туристы были участниками сплава по реке Снежной. Их катамараны опрокинулись, а в воде в общей сложности оказались восемь человек. Выбраться на берег смогли только трое. Один из них добрался до зимовья, где ждет помощи. Остальных продолжают искать.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.