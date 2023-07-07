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Происшествия

Спасатели нашли двух туристов, пропавших при сплаве в Бурятии

Спасатели нашли двух туристов, пропавших при сплаве в Бурятии

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В Бурятии нашли живыми двоих туристов из пропавшей новосибирской группы, их обнаружил экипаж спасательного вертолета. В данный момент к потерпевшим пробивается пешая бригада МЧС.

Туристы были участниками сплава по реке Снежной. Их катамараны опрокинулись, а в воде в общей сложности оказались восемь человек. Выбраться на берег смогли только трое. Один из них добрался до зимовья, где ждет помощи. Остальных продолжают искать.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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