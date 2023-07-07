Сухогруз загорелся в порту штата Нью-Джерси

В порту американского Ньюарка, штат Нью-Джерси, загорелся сухогруз, который перевозил пять тысяч машин. Сначала экипаж пытался потушить огонь своими силами, но впоследствии они передали сигнал бедствия. Во время эвакуации людей несколько пожарных оказались заблокированы на горящем судне. Двое из них погибли.

В Швейцарии загорелся локомотив пассажирского поезда. ЧП случилось на станции Цюрих – Альтштеттен. Вокзал временно закрыли, а людей вывели. И хотя пожарные отреагировали оперативно, пригородные и междугородние перевозки пришлось останавливать. Пострадавших нет.

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