Новости мира: 18 человек попали в больницу после столкновения двух автобусов на Манхэттене

18 человек попали в больницу после столкновения двух автобусов на Манхэттене. Всего пострадавших 81. Очевидцы рассказали, что двухэтажная туристическая машина проехала на красный сигнал светофора и столкнулась с городским транспортом. Полиция выясняет все детали произошедшего.

На северо-востоке Испании продолжительные ливни вызвали сход селей. Мощь стихии такова, что большие внедорожники несет потоками. Люди, которых стихия застала в машинах, вынуждены ждать помощи на крышах. Некоторые вынуждены были спасаться на деревьях.

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