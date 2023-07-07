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Происшествия

ВСУ выпустили 10 ракет РСЗО "Град" по Петровскому району Донецка

ВСУ выпустили 10 ракет РСЗО "Град" по Петровскому району Донецка

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Украинские войска вновь обстреляли из реактивных систем залпового огня Петровский район Донецка. Как заявили местные власти, по жилым кварталам выпустили 10 ракет РСЗО "Град". Три человека получили ранения, среди них – 4-летняя девочка. Повреждены многоквартирные и частные дома.

Под огонь артиллерии ВСУ попал и город Ясиноватая. Там после прямого попадания одного из снарядов загорелось двухэтажное здание магазина. Пожар тушили несколько часов. Повреждения получили также жилые дома, находящиеся поблизости. Во многих квартирах выбиты окна.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионывидеоНикита Пименов
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