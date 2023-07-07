07:15Происшествия
ВСУ выпустили 10 ракет РСЗО "Град" по Петровскому району Донецка
Украинские войска вновь обстреляли из реактивных систем залпового огня Петровский район Донецка. Как заявили местные власти, по жилым кварталам выпустили 10 ракет РСЗО "Град". Три человека получили ранения, среди них – 4-летняя девочка. Повреждены многоквартирные и частные дома.
Под огонь артиллерии ВСУ попал и город Ясиноватая. Там после прямого попадания одного из снарядов загорелось двухэтажное здание магазина. Пожар тушили несколько часов. Повреждения получили также жилые дома, находящиеся поблизости. Во многих квартирах выбиты окна.
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