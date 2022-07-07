Рейд провели против нелегальных торговцев у метро

Нелегальную торговлю у станций метро пресекают полицейские совместно с инспекторами ГКУ "Организатор перевозок".

Сегодня они провели совместный рейд. Товар на этих стихийных прилавках никем не контролируется и может быть опасен для здоровья, а у продавцов нет медицинских книжек. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.