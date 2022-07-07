Последние новости часа: пожар в храме на Большой Ордынке потушили

Пожар в храме на Большой Ордынке потушили, сообщили в МЧС.

Из-за непогоды в Москве на круглосуточном дежурстве находится 1,5 тысячи аварийных бригад.

В Москве объявили конкурс на лучший арт-объект для центра МГУ "Воробьевы горы", сообщил Сергей Собянин.

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