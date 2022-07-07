ДТП произошло в Сочи. Там столкнулись экскурсионный автобус, минивэн и две легковушки.

ДТП произошло по пути из Красной Поляны в Адлер. По предварительным данным, легковушка выскочила со второстепенной дороги. Водитель автобуса пытался уйти от столкновения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с тремя машинами.

Автобус ехал без пассажиров. А вот в других авто травмы получили пять пассажиров, в том числе 12-летний мальчик. Пострадавших доставили в больницу. Проверку проводит местная прокуратура.

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