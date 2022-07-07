Двое детей пострадали в аварии на юге Москвы

На пересечении улиц Воронежской и Генерала Белова на юге Москвы столкнулись автомобили Mazda и ВАЗ. Об этом сообщила столичная ГИБДД.

В одной из машин в момент аварии находились младенец и двухлетний ребенок. Медики отправили их на обследование. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.