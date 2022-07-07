Две машины столкнулись на пешеходном переходе на юге Москвы. Авария произошла на пересечении улиц Воронежской и Генерала Белова.

У обеих машин выбиты стекла из-за сильного удара. Как сообщили очевидцы, среди пострадавших есть дети. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.