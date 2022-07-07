ДТП с двумя погибшими произошло на Большом Каменном мосту

В аварии на Большом Каменном мосту в Москве погибли два человека. Пострадавший водитель другого автомобиля – Toyota Land Cruiser – доставлен в больницу.

Об аварии сообщила столичная Госавтоинспекция. Водитель машины Datsun выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Land Cruiser. По предварительным данным, виновник аварии был пьян.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

