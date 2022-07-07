Людей эвакуировали из ТЦ "Европарк" на Рублевском шоссе. Очевидцы рассказали, что в здании что-то загорелось.

Пожарная машина оперативно приехала на место. По данным МЧС, пожар был на первом этаже здания и не успел распространиться, его быстро потушили. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.