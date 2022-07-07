Два человека погибли в аварии на Большом Каменном мосту в Москве

В аварии на Большом Каменном мосту в Москве погибли два человека, и один пострадал. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция.

Водитель машины Datsun выехал на встречную полосу и врезался в Toyota. Предполагаемый виновник аварии и пассажир его автомобиля погибли на месте, а водитель Toyota получил травмы, сейчас он находится в больнице. По предварительным данным, водитель, который вылетел на встречную полосу, был пьян.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.