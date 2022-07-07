Воздушный шар обрушился на людей в Казахстане

В Казахстане во время празднования Дня города на головы отдыхающих упал воздушный шар с людьми. Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел в центре Нур-Султана, на бульваре Нуржол.

На кадрах видно, что даже после приземления шар продолжает уносить ветром. Сообщается, что во всем виноваты организаторы полета, которые не учли погодные условия. В Нур-Султане тогда штормило. Никто не пострадал, заявили местные власти.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.