В Москве перекрыли канал поставки поддельных сертификатов о вакцинации

В Москве перекрыли еще один канал поставки поддельных справок о вакцинации. Была проведена контрольная закупка.

Фальшивку купили через интернет за 3 800 рублей. Конверт с подделкой привезла женщина-курьер. Она рассказала, что в их службу такие поступают ежедневно.

В офисе компании по доставке товаров провели проверку и обнаружили еще 20 конвертов с липовыми сертификатами. Возбуждены уголовные дела, расследование продолжается. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.