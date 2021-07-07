Четыре человека пострадали в результате ДТП в Бутове

Авария произошла на юго-западе Москвы. В районе Бутово легковой автомобиль столкнулся с фургоном. В результате четыре человека получили травмы, их отправили в больницу.

На месте работают полиция и ЦОДД. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.