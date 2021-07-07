Пропавшими без вести числятся 9 человек с борта Ан-26

На месте крушения самолета на Камчатке обнаружили тела 19 человек. Еще 9 человек пока числятся без вести пропавшими. Также спасатели ищут черные ящики с борта АН-26.

Лайнер разбился накануне. Он летел из Петропавловска-Камчатского в Палану. В четырех километрах от аэропорта он врезался в сопку. Часть обломков осталась на склоне, другие – рухнули на берег и в воду Охотского моря.

Причинами крушения могли стать ошибка пилота, техническая неисправность самолета, которому было почти 40 лет, либо погодные условия. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.