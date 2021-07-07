Возбуждено уголовное дело по факту захвата заложников в отделении банка в Тюмени

По факту захвата заложников в отделении банка в Тюмени возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте регионального СК.

Утром 7 июля неизвестный зашел в здание банка и потребовал 15 миллионов рублей. В офисе находилось двое сотрудников. Мужчина угрожал самодельной бомбой, которая впоследствии оказалась муляжом.

Район из-за ЧП пришлось оцепить. Жильцов близлежащих домой не выпускали из квартир.

Захватчик уже начал давать показания. Он утверждает, что на преступление его попросил пойти российский режиссер Федор Бондарчук, пообещав за это роль в своем фильме. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.