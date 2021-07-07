В Москве сотрудники ДПС задержали девушку, которая врезалась в патрульный автомобиль

Сотрудники ДПС задержали пьяную девушку, которая врезалась в патрульную машину в Москве.

32-летняя жительница столицы ехала на автомобиле Ford и на улице Юных Ленинцев столкнулась с патрульной машиной. Она стала уезжать с места ДТП. Полицейские организовали погоню и остановили машину нарушительницы.

Освидетельствование показало, что женщина пьяна. Также у нее не оказалось водительского удостоверения. Теперь ей грозит ответственность за пьяное вождение, за управление машиной без прав, за неправильную регистрацию автомобиля и несколько штрафов за нарушение ПДД. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.