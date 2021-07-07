Захвативший заложников в тюменском банке потребовал выкуп в 15 млн рублей

В Тюмени неизвестный захватил заложников в банке. Как сообщают полицейские, в отделении Сбербанка находится двое сотрудников и преступник.

По данным "Интерфакса", мужчина пронес в офис рюкзак, из которого видны провода. Он утверждает, что при нем самодельная бомба. Мужчина требует выкуп в 15 миллионов рублей.

Отделение банка находится в жилом доме на первом этаже, из здание уже эвакуировали 50 человек. В Сбербанке сообщили, что сотрудничают с правоохранительными органами для скорейшего решения ситуации. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.