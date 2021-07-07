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Общество

07:00

Новости России: крупный степной пожар под Медногорском локализован

происшествия пожар общество транспорт авто регионы Никита Пименов видео Екатерина Фоменко

Крупный степной пожар под оренбургским Медногорском, который тушат уже третий день, локализован. Но расслабляться, по словам спасателей, рано – шквалистый ветер может кардинально все изменить. Сухая трава вспыхнула еще в понедельник днем. Сейчас на месте работают почти 300 человек. Ширина полосы активного горения составляет один километр. В городе введен режим ЧС. Подключены военные самолеты.

В Ленобласти осужденных отправили на борьбу с борщевиком. Работают они по три-четыре часа в день, пока не наступит жара. Избавляются от ядовитого растения там, где его по санитарным показаниям нельзя уничтожить химикатами. На такие работы отправляют осужденных за нетяжкие преступления. В основном, за вождение в нетрезвом виде.

В Петербурге черная Infiniti упала с эвакуатора. По кадрам видно, как плавно она съезжает с грузовой машины и упирается носом в асфальт.

В Крыму из-за обильных дождей началось нашествие комаров. Резкое увеличение насекомых зафиксировали в центральных и северных районах полуострова. В министерстве сельского хозяйства рассказали, что такое бывает раз в 20 лет и приносит одни неприятности. К работам уже привлекли дезинфекторов, а также начали покос камышей возле водоемов.

В Казани считают дни до начала Всемирных зимних игр специальной Олимпиады.В городе установили стелу в виде циферблата с обратным отсчетом. Осталось ровно 200 дней. Соревнования пройдут с 22 по 28 января. В столицу Татарстана съедутся порядка двух тысяч атлетов из 100 стран.

Прокуратура начала проверку по факту осквернения мемориала в Можайске. Несколько подростков решили развести там костер. Теперь за проделки мальчиков придется ответить их родителям.

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