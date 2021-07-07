Новости России: крупный степной пожар под Медногорском локализован

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Крупный степной пожар под оренбургским Медногорском, который тушат уже третий день, локализован. Но расслабляться, по словам спасателей, рано – шквалистый ветер может кардинально все изменить. Сухая трава вспыхнула еще в понедельник днем. Сейчас на месте работают почти 300 человек. Ширина полосы активного горения составляет один километр. В городе введен режим ЧС. Подключены военные самолеты.
В Ленобласти осужденных отправили на борьбу с борщевиком. Работают они по три-четыре часа в день, пока не наступит жара. Избавляются от ядовитого растения там, где его по санитарным показаниям нельзя уничтожить химикатами. На такие работы отправляют осужденных за нетяжкие преступления. В основном, за вождение в нетрезвом виде.
В Петербурге черная Infiniti упала с эвакуатора. По кадрам видно, как плавно она съезжает с грузовой машины и упирается носом в асфальт.
В Крыму из-за обильных дождей началось нашествие комаров. Резкое увеличение насекомых зафиксировали в центральных и северных районах полуострова. В министерстве сельского хозяйства рассказали, что такое бывает раз в 20 лет и приносит одни неприятности. К работам уже привлекли дезинфекторов, а также начали покос камышей возле водоемов.
В Казани считают дни до начала Всемирных зимних игр специальной Олимпиады.В городе установили стелу в виде циферблата с обратным отсчетом. Осталось ровно 200 дней. Соревнования пройдут с 22 по 28 января. В столицу Татарстана съедутся порядка двух тысяч атлетов из 100 стран.
Прокуратура начала проверку по факту осквернения мемориала в Можайске. Несколько подростков решили развести там костер. Теперь за проделки мальчиков придется ответить их родителям.
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