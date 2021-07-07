Женщина отсудила у "Яндекс.Такси" 3 млн рублей

Пассажирка отсудила у "Яндекс.Такси" три миллиона рублей за травму, полученную во время поездки.

Еще в 2016 году такси, в котором ехала Елена, попало в аварию. Женщина получила тяжелый перелом плеча и перенесла операцию. В 2019 году она добилась выплаты 300 тысяч рублей от "Яндекса" и 500 тысяч рублей – от страховой компании. Но этого ей показалось мало и она добилась в Тушинском суде новых компенсаций.

В решении сумма не указано, но по информации агентства страховых новостей речь идет о трех миллионах рублей. Однако и это решение Елену не полностью устраивает. Она считает, что ее травма постоянно усугубляется и лишает трудоспособности. На этом основании женщина требует от "Яндекса" ежемесячных выплат в 40 тысяч. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.