Женщина отсудила у "Яндекс.Такси" 3 млн рублей

07:30
Пассажирка отсудила у "Яндекс.Такси" три миллиона рублей за травму, полученную во время поездки.
Еще в 2016 году такси, в котором ехала Елена, попало в аварию. Женщина получила тяжелый перелом плеча и перенесла операцию. В 2019 году она добилась выплаты 300 тысяч рублей от "Яндекса" и 500 тысяч рублей – от страховой компании. Но этого ей показалось мало и она добилась в Тушинском суде новых компенсаций.
В решении сумма не указано, но по информации агентства страховых новостей речь идет о трех миллионах рублей. Однако и это решение Елену не полностью устраивает. Она считает, что ее травма постоянно усугубляется и лишает трудоспособности. На этом основании женщина требует от "Яндекса" ежемесячных выплат в 40 тысяч. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: