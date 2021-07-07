На месте крушения Ан-26 на Камчатке обнаружили тела нескольких погибших

07:30
Спасатели обнаружили тела нескольких погибших в авиакатастрофе Ан-26 на Камчатке. Их нашли в водах Охотского моря, куда рухнул самолет, не дотянув до берега примерно 4 километра. На борту находились 28 человек.
Ан-26 разбился во время захода на посадку. Обломки разнесло течением. Поисковая операция продолжается. Основные версии произошедшего – плохие метеоусловия и ошибка пилота.
По словам специалистов, надежды на то, что кто-то из находившихся на борту людей выжил уже практически нет. В регионе объявлен трехдневный траур. Власти уже пообещали выплатить семьям погибших по 3,5 миллиона рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: