На месте крушения Ан-26 на Камчатке обнаружили тела нескольких погибших

Спасатели обнаружили тела нескольких погибших в авиакатастрофе Ан-26 на Камчатке. Их нашли в водах Охотского моря, куда рухнул самолет, не дотянув до берега примерно 4 километра. На борту находились 28 человек.

Ан-26 разбился во время захода на посадку. Обломки разнесло течением. Поисковая операция продолжается. Основные версии произошедшего – плохие метеоусловия и ошибка пилота.

По словам специалистов, надежды на то, что кто-то из находившихся на борту людей выжил уже практически нет. В регионе объявлен трехдневный траур. Власти уже пообещали выплатить семьям погибших по 3,5 миллиона рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.