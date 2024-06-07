Москва 24 запустила рубрику "Илон Макс", в которой ведущий Максим Селиков будет освещать интересные явления прошедшей недели. В первом выпуске он расскажет о грозах и молниях, из-за которых в столице произошло несколько ЧП. Так, на ВДНХ загорелся частный детский сад, а в Подмосковье мужчина умер после того, как молния ударила в его зонт.

Как защитить себя и где правильно прятаться в опасную погоду? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

