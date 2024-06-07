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07 июня, 13:45

Происшествия

Молния расплавила детский велосипед в столице

Молния расплавила детский велосипед в столице

Новости мира: премьер Словакии Фицо не поверил, что в него стрелял "одинокий сумасшедший"

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Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Илон Макс". Ведущий Максим Селиков расскажет о самых интересных явлениях, которые появляются в новостях.

В начале июня в Москву пришли летние грозы, участились случаи попадания молний в здания и мелкие объекты на улице. В четверг, 6 июня, одним разрядом уничтожило детский транспорт.

Как защитить себя и где правильно прятаться в опасную погоду? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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