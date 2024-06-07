Новости мира: премьер Словакии Фицо не поверил, что в него стрелял "одинокий сумасшедший"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не верит в версии о якобы "одиноком сумасшедшем", который в него стрелял. Об этом политик сообщил в своем видеообращении. 15 мая Фицо пытались убить после очередного выступления. Антиправительственный активист выстрелил в него несколько раз.

По словам премьера, СМИ и противники правительства пытаются уменьшить роль оппозиции в этом нападении, перекладывая всю вину на исполнителя. Ранее Фицо неоднократно выступал резко против поставок оружия на Украину.

Тем временем Мексика и Никарагуа отказались участвовать в предстоящей конференции по Украине в Швейцарии. Пока свое участие подтвердили около 80 стран, в число которых Россия не входит. Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов заявил, что Швейцария не направляла приглашение Москве.

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