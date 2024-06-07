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07 июня, 12:15

Происшествия

Новости регионов: газовый баллон взорвался на крыше жилого дома в Магадане

Новости регионов: газовый баллон взорвался на крыше жилого дома в Магадане

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На крыше жилого дома в Магадане 7 июня взорвался газовый баллон. По словам очевидцев, это случилось после того, как во время работ по замене кровли загорелся рубероид. Огонь охватил 100 квадратных метров, но пламя удалось быстро потушить. В результате ЧП никто не пострадал.

Тем временем в Кемерове после аварии с трамваями возбудили уголовное дело по статье о халатности, сообщили в областном СК. По версии следствия, должностные лица из городской администрации не проверили работу транспортной компании, из-за чего в рейс вышел неисправный трамвай.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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