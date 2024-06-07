07 июня, 11:30Происшествия
Новости регионов: дороги Нижнего Тагила затопило после проливных дождей
Дороги Нижнего Тагила оказались полностью затоплены после проливных дождей. Ливневые канализации не справляются, машины застревают посреди проезжей части. Коммунальные службы устраняют последствия непогоды.
Тем временем в Иркутской области из-за бушующей реки Ковыкта перекрыли мост на автотрассе. Из-за дождей резко поднялся уровень воды, в итоге опоры подмыло и конструкция прогнулась. ЧП произошло в Муйском районе региона.
Двух оленят-сирот спасли в Приморье. Они остались без матери и погибли бы без помощи людей. На выручку пришли сотрудники центра реабилитации диких животных. По их словам, такие спасательные операции – ежегодная история.
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