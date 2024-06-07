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07 июня, 11:30

Происшествия

Новости регионов: дороги Нижнего Тагила затопило после проливных дождей

Новости регионов: дороги Нижнего Тагила затопило после проливных дождей

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Дороги Нижнего Тагила оказались полностью затоплены после проливных дождей. Ливневые канализации не справляются, машины застревают посреди проезжей части. Коммунальные службы устраняют последствия непогоды.

Тем временем в Иркутской области из-за бушующей реки Ковыкта перекрыли мост на автотрассе. Из-за дождей резко поднялся уровень воды, в итоге опоры подмыло и конструкция прогнулась. ЧП произошло в Муйском районе региона.

Двух оленят-сирот спасли в Приморье. Они остались без матери и погибли бы без помощи людей. На выручку пришли сотрудники центра реабилитации диких животных. По их словам, такие спасательные операции – ежегодная история.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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