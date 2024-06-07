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07 июня, 09:30

Происшествия

Новости регионов: взрыв прогремел в пятиэтажном жилом доме в Магадане

Новости регионов: взрыв прогремел в пятиэтажном жилом доме в Магадане

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Сильный взрыв прогремел в пятиэтажном жилом доме в Магадане. Есть версия, что на крыше здания загорелся рубероид, а потом сдетонировал газовый баллон. Пожарным удалось быстро локализовать возгорание на площади 100 квадратных метров и потушить огонь. Основной версией ЧП считают нарушение техники безопасности при строительных работах.

В Свердловской области в Слободо-Туринском районе спасатели ищут детей, которые пропали в лесу, где водятся медведи. Двое детей пошли с дедом на рыбалку к реке Липке 4 июня, по пути назад семья заблудилась. В поисках участвуют более сотни спасателей и волонтеров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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