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07 июня, 08:45

Происшествия

Новости мира: группа ополченцев атаковала деревню в Судане

Новости мира: группа ополченцев атаковала деревню в Судане

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Стали известны подробности военного преступления в ходе гражданской войны в Судане. Группа ополченцев в военной форме атаковала одну из деревень, где вырезала по меньшей мере сотню жителей, включая женщин и детей. Официальные власти Судана заявили о готовности продолжать борьбу с бандами.

В ночь на 7 июня Израиль разбомбил школу в центральной части сектора Газа, где прятались шесть тысяч беженцев. По данным на 07:00, местные больницы сообщают о 33 погибших, половина из которых – женщины и дети. Отмечается, что это школу в лагере для беженцев построила ООН.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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