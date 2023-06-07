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Происшествия

Новости часа: стало известно о 96 пострадавших от отравления сидром в РФ

Новости часа: стало известно о 96 пострадавших от отравления сидром в РФ

Минздрав РФ обновил данные по случаям отравления сидром

Новости часа: Симуляционный центр обучения уходу за пожилыми гражданами открыли в столице

Минздрав РФ сообщил о 96 пострадавших от отравления суррогатным сидром

Пожарные города Шебекино ликвидировали последствия украинских атак

СМИ сообщили о подтоплении Херсона после разрушения Каховской ГЭС

Новости часа: в Москве открыт Симуляционный центр для обучения уходу за тяжелобольными

Захарова оценила ситуацию с аммиакопроводом Тольятии – Одесса

Новости часа: режим ЧС регионального уровня вводят в Херсонской области

Режим ЧС регионального уровня вводят в Херсонской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 96 человек пострадали от суррогатного сидра по всей России. Данные привел Минздрав РФ.

Пробы воды в затопленных после разрушения Каховской ГЭС районах будут отбирать ежедневно. Об этом сообщили местные власти.

В Москве данные о больничных стали доступны в цифровом паспорте поликлиники. Об этом рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.

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