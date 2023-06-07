Новости часа: стало известно о 96 пострадавших от отравления сидром в РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 96 человек пострадали от суррогатного сидра по всей России. Данные привел Минздрав РФ.

Пробы воды в затопленных после разрушения Каховской ГЭС районах будут отбирать ежедневно. Об этом сообщили местные власти.

В Москве данные о больничных стали доступны в цифровом паспорте поликлиники. Об этом рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.