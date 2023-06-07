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Новости часа: стало известно о 96 пострадавших от отравления сидром в РФ
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 96 человек пострадали от суррогатного сидра по всей России. Данные привел Минздрав РФ.
Пробы воды в затопленных после разрушения Каховской ГЭС районах будут отбирать ежедневно. Об этом сообщили местные власти.
В Москве данные о больничных стали доступны в цифровом паспорте поликлиники. Об этом рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.