Новости часа: режим ЧС регионального уровня вводят в Херсонской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Режим ЧС регионального уровня вводят в Херсонской области из-за затоплений. Такое решение приняли в правительстве региона.

Новый, третий, случай отравления суррогатным алкоголем зафиксировали в Удмуртии. Об этом сообщили власти региона.

Восемь летних кинотеатров будут работать в парках столицы. Первые откроют в пятницу, 9 июня, рассказала заммэра Наталья Сергунина.