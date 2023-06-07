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Новости часа: режим ЧС регионального уровня вводят в Херсонской области

Новости часа: режим ЧС регионального уровня вводят в Херсонской области

Режим ЧС регионального уровня вводят в Херсонской области

Еще один человек отравился суррогатным алкоголем в Удмуртии

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Режим ЧС регионального уровня вводят в Херсонской области из-за затоплений. Такое решение приняли в правительстве региона.

Новый, третий, случай отравления суррогатным алкоголем зафиксировали в Удмуртии. Об этом сообщили власти региона.

Восемь летних кинотеатров будут работать в парках столицы. Первые откроют в пятницу, 9 июня, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

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