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Новости

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Общество

Новости часа: в Новой Каховке возникла угроза заражения из-за размытого кладбища

Новости часа: в Новой Каховке возникла угроза заражения из-за размытого кладбища

До Нью-Йорка добрался дым от лесных пожаров в Канаде

ВСУ ударили с беспилотника по Новой Каховке во время эвакуации населения

Мосгордума назначила выборы мэра на единый день голосования 10 сентября

Новости часа: ВСУ ударили с беспилотника по Новой Каховке во время эвакуации жителей

Более 23 тыс жителей Владивостока остались без горячей воды из-за прорыва теплосети

Более 30 тыс куб метров ежесекундно сбрасывается из Каховского водохранилища – Леонтьев

В Новой Каховке начали включать электричество

В Новой Каховке ждут эвакуации около 100 человек

Первый случай отравления сидром зафиксировали в Курганской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Кладбище размыло после разрушения Каховской ГЭС. Есть угроза заражения, сообщили местные власти.

Полтора десятка поликлиник и больничных корпусов достроят в Москве до конца 2023 года. Об этом рассказал руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Москвичей снова ждут аномально холодные выходные. Об этом заявили в Гидрометцентре.

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