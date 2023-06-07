13:00Общество
Новости часа: в Новой Каховке возникла угроза заражения из-за размытого кладбища
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Кладбище размыло после разрушения Каховской ГЭС. Есть угроза заражения, сообщили местные власти.
Полтора десятка поликлиник и больничных корпусов достроят в Москве до конца 2023 года. Об этом рассказал руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Москвичей снова ждут аномально холодные выходные. Об этом заявили в Гидрометцентре.