Новости часа: в Новой Каховке возникла угроза заражения из-за размытого кладбища

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Кладбище размыло после разрушения Каховской ГЭС. Есть угроза заражения, сообщили местные власти.

Полтора десятка поликлиник и больничных корпусов достроят в Москве до конца 2023 года. Об этом рассказал руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Москвичей снова ждут аномально холодные выходные. Об этом заявили в Гидрометцентре.