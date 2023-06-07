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Происшествия

ВСУ ударили с беспилотника по Новой Каховке во время эвакуации населения

ВСУ ударили с беспилотника по Новой Каховке во время эвакуации населения

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ВСУ ударили с беспилотника по Новой Каховке во время эвакуации населения подтопленных районов. Об этом сообщил глава городского округа Владимир Леонтьев. Также по его данным, заблокированными в городе остаются около 100 человек.

Зампред российского правительства Виктория Абрамченко заявила, что кабмин и власти Херсонской области предприняли все меры для помощи жителям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионывидеоИван Князев
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