ВСУ ударили с беспилотника по Новой Каховке во время эвакуации населения подтопленных районов. Об этом сообщил глава городского округа Владимир Леонтьев. Также по его данным, заблокированными в городе остаются около 100 человек.

Зампред российского правительства Виктория Абрамченко заявила, что кабмин и власти Херсонской области предприняли все меры для помощи жителям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.