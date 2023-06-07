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Происшествия

Украинская артиллерия выпустила почти 500 боеприпасов по Белгородской области 6 июня

Украинская артиллерия выпустила почти 500 боеприпасов по Белгородской области 6 июня

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Украинская артиллерия выпустила по Шебекинскому округу Белгородской области почти 500 единиц различных боеприпасов в течение 6 июня. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, один человек получил осколочные ранения.

После интенсивных обстрелов город Шебекино сильно разрушен. Как уточнил губернатор региона, более 8 тысячи человек приняли в пяти муниципалитетах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионывидеоАнастасия Бородина
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