Движение восстановили на Крылатской улице Москвы после ДТП

Движение на Крылатской улице восстановили после смертельной аварии. Ранее там погиб водитель, стоявший на дороге после другого ДТП.

Трагедия произошла в 19:00. На развилке Крылатской улицы и проспекта Жукова девушка на BMW протаранила аварийный фургон. Под удар попал и водитель внедорожника, с которым до этого успел столкнуться грузовик. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

