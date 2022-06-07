Один человек погиб в ДТП на Крылатской улице в Москве. Сведения о пострадавших уточняются.

На развилке Крылатской улицы и проспекта Жукова BMW протаранил фургон, стоявший посередине дороги после другой аварии. Под удар попал и водитель внедорожника, с которым успел столкнуться фургон. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

