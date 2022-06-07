Четыре человека пострадали при взрыве в ресторане Херсона

В Херсоне возросло число пострадавших при взрыве в ресторане "Ностальжи". Пострадали четыре человека: официант, две девушки и одна пожилая женщина. Они находятся в больнице. Об этом сообщили в военно-гражданской администрации города.

Взрыв прогремел 7 июня в центре города. Место происшествия оцеплено, идет следствие.