Полиция продолжила выяснять причины ДТП на Новом Арбате

Полиция выясняет причины аварии на Новом Арбате. Там ранее столкнулись четыре автомобиля. Две из них – лоб в лоб.

В полиции заявили, что есть пострадавшие. Их с переломами и ушибами отвезли в больницу. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.