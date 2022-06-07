Число пострадавших при взрыве в Херсоне увеличилось до четырех

Число пострадавших при взрыве в ресторане в Херсоне увеличилось до четырех. Об этом сообщили власти города.

Приложения для онлайн-голосования на выборах в сентябре разместят в российских маркетах. Об этом сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов.