Два человека пострадали в ДТП на Новом Арбате

Два человека пострадали в аварии на Новом Арбате. Об этом сообщили в ГУ МВД.

Бывший McDonald’s сначала откроет 15 ресторанов. Презентация пройдет в День России.

Банки одобрили около шести тысяч заявок по льготной ипотеке для IT-специалистов. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев.