В Совфеде опровергли информацию о ДТП с сенатором Ахмадовым

Глава социального комитета Совфеда Инна Святенко, комментируя информацию о ДТП с якобы участием сенатора Мохмада Ахмадова, сообщила РИА Новости со ссылкой на его помощницу, что сенатор "жив-здоров", не попадал в аварию.

Ранее была информация, что заместитель социального комитета Совфеда Ахмадов якобы попал в ДТП с участием четырех автомобилей на Новом Арбате в Москве и получил ряд травм. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.