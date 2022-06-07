Появились кадры с места взрыва в кафе в центре Херсона

В Сети появились кадры с места взрыва в Херсоне. Он прогремел в кафе в центре города. Как сообщили в военно-гражданской администрации города, пострадал один человек.

По информации РИА Новости, легкое ранение получил один из сотрудников. У кафе взрывом выбило деревянную дверь.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.