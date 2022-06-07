Курьер на электровелосипеде сбил журналистку Долецкую в центре Москвы

Журналистку и писателя Алену Долецкую сбил курьер на электровелосипеде. Авария произошла в центре Москвы. Об этом женщина сама рассказала в своем телеграм-канале.

В Сеть выложили момент столкновения. Это произошло в Кропоткинском переулке. На кадрах видно, как Долецкая и ее помощница дожидаются переключения сигнала светофора, выходят на переход и тут же в них врезается мужчина на велосипеде.

В итоге у журналистки перелом руки и многочисленные ушибы. Курьер с места ДТП скрылся. Помогали пострадавшим очевидцы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

