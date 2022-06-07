Мужчина спасл пожилую женщину на Котельнической набережной

На Котельнической набережной спасли пожилую женщину. Очевидцы сообщили, что женщина случайно упала в воду.

Заметил ее один из прохожих. По его словам, он сначала подумал, что кто-то просто плавает в нарушение всех правил. Но потом обратил внимание на то, что женщина лежит на животе и уже опустила голову под воду.

Мужчина сам вытащил пострадавшую из воды и вызвал скорую помощь. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.