В Богородске в жилом доме взорвался газовый баллон

Газовый баллон взорвался в квартире пятиэтажного жилого дома в Богородске. Взрыв прогремел на третьем этаже. Спасатели эвакуировали из здания 30 жильцов. Пострадали 2 человека, погибших нет.

Пожарным быстро удалось сбить пламя. Сейчас пожар ликвидирован. При взрыве несущие конструкции дома не пострадали.