Число погибших при обстрелах ДНР украинскими силами выросло до 10

Число мирных жителей, погибших в ДНР под обстрелами украинских войск, накануне выросло до 10. Ранены 17 человек.

По данным штаба теробороны республики, за сутки ВСУ выпустили по жилым кварталам более 320 снарядов из реактивных систем залпового огня, минометов и пушек. При этом силы народной милиции ДНР при поддержке российских военных продолжают подавлять огневые точки противника.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.