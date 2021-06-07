В Конькове ищут хулигана, который расцарапал десятки автомобилей. На одних он нацарапал нецензурные слова, другие украсил рисунками, третьи просто линиями.

Хозяева автомобилей подали заявление в полицию. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.